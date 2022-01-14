В Новой Водолаге правоохранители раскрыли деятельность подпольного игрового салона.

Как рассказали в областной прокуратуре, 14 января в пгт. Новая Водолага силовики прикрыли деятельность незаконного игорного заведения, которое предоставляло доступ к азартным играм с помощью электронного казино на установленных персональных компьютерах.В ходе следственных действий правоохранители изъяли 11 компьютеров с соответствующим программным обеспечением и на данный момент решают вопрос об их аресте. Также следователи планируют назначить экспертизы техники и передать производство в Бюро экономической безопасности.