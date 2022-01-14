49-летнему жителю Харькова грозит до восьми лет тюрьмы за хранение наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили в областной прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что харьковчанин хранил наркотики в собственном доме на улице Черниговской. В ходе обыска, который полицейские провели 10 января, правоохранители изъяли у мужчины около 5 килограммов каннабиса.В настоящее время решается вопрос об избрании харьковчанину меры пресечения. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.