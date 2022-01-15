Украинский Минздрав опубликовал данные об эпидемиологических показателях в регионах страны.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 15 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе более чем в два раза превышен уровень заболеваемости – 184 случая на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 22,8%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 761 случай коронавирусной инфекции, 338 человек выздоровели, 10 - скончались.