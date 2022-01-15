До конца года остается 350 дней.

15 января во всем мире празднуют День рождения Википедии и День поиска пропавшего эха.Кроме того, в США сегодня отмечают Гуманитарный день, День свежевыжатого сока и День клубничного мороженого, День использования подарочной карты, День бублика и День шляпы, в Литве - День Клайпедского края, в Великобритании - День выбоины, в Хорватии - День международного признания, в Индии - Тусу Пуджа, День армии и День Тируваллувара, в Иордании - День дерева, в Египте, на Мальте - День посадки деревьев, в Индонезии - День моря и океана, на Кубе - День кубинской науки, в Мексике - День композитора, в Венесуэле - День учителя, в Нигерии - День вооружённых сил, в Малави - День Джона Чилембве.Православная церковь 15 января почитает святого Сильвестра, который, согласно верованию, поймал Левиафана - гигантского морского змея и таким образом предотвратил конец света. В народе этот праздник называют "Сильвестров день" или "Куриный праздник".15 января именины у Сергея, Феогена, Ульяны, Иты и Павла.