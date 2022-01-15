Жители города сообщают о последствиях ночного «урагана».

Как стало известно изданиюиз публикаций в телеграм-каналах, сильные порывы ветра, которые наблюдались в городе вечером и ночью, стали причиной целого ряда происшествий.В частности, ветер порвал украинский флаг на самом высоком флагштоке в стране, а также повалил деревья и светофор. Кроме того, из-за непогоды были задержаны авиарейсы. Также сообщается, что аналогично с Харьковом без флага остался город Кривой Рог, а в городе Лубны ветер сломал пополам новогоднюю елку.В Киеве же из-за сильного порыва ветра тополь рухнул прямо на припаркованные авто, при этом в одном из них на момент ЧП находилось два человека. Водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован.