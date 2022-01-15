В Харькове сильные порывы ветра оборвали линии электропередач и поломали деревья.Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, накануне вечером 14 января на территории Харьковской области наблюдалось усложнение погодных условий, а именно усиление ветра до 30 м/с, что стало причиной целого ряда происшествий. Для их ликвидации властям пришлось привлекать спасателей.
В частности, в результате порывов ветра, на территории области упавшие ветки деревьев заблокировали движение на дорогах, стали причиной обрыва линий электропередач и контактных сетей трамвайных путей.
Подразделениями спасателей пришлось пять раз выезжать на помощь коммунальным службам для уборки сваленных ветром деревьев и металлического листа с крыш многоэтажек. Также спасатели расчищали въезд в роддом, который также был заблокирован упавшим деревом. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены 6 единиц техники и 20 спасателей.
«Обращаемся к жителям Харьковщины: по возможности оставайтесь дома и не выходите на улицу без крайней необходимости. Также держитесь подальше от больших деревьев и не паркуйте под ними автомобили», - сообщили в ГСЧС.
Как ранее сообщал Вечерний Харьков, ночные порывы ветра порвали в Харькове флаг и повалили деревья