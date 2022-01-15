В громаде города Южное проходит первый этап Чемпионата Украины по хоккею с мячом, который организован при поддержке Блока Светличной «Разом!» и ОО «Результат».

Как сообщается на официальной странице политической партии Светличной «Разом!», в городе Южное проходят матчи первого этапа Чемпионата Украины по хоккею с мячом.Сборная Харьковской области – действующий чемпион и обладатель Кубка Украины 2021, является одним из претендентов на чемпионство, поскольку сформирована на базе многократного чемпиона Украины и обладателя Кубка Украины команды «Авангард» из города Буды.Команда имеет большой опыт и значительные трофейные достижения, а ее капитан, представитель Блока Светличной «Разом!» Анатолий Явдокименко, неоднократно входил в состав сборной Украины в разное время. В партии рассказали, что обновленный состав «Аванграда» также участвует в турнире, поэтому шансы харьковских команд на победу в турнире значительно высоки.«Благодаря работе лидера нашей политической силы Юлии Светличной, в регионе сформирована база спортивных площадок и стадионов, которую нужно расширять и популяризировать. Люди должны получить возможность болеть за любимые команды и заниматься всеми доступными видами спорта» - убеждена депутат Южного городского совета от Блока Светличной «Разом!» Мария Бабакина.Также на партийной странице в социальных сетях рассказали, что во время турнира представители Блока Светличной «Разом!» и председатель ОО "Результат" Алексей Андреев обсудили с местными жителями планы поддержки развития массового спорта, поощрение молодежи и развитие спортивной инфраструктуры.Стоит отметить, что по оценкам специалистов и спортивных функционеров, стадион в Будах является уникальным по меркам всей Украины, ведь только на нем заливается единственное в стране поле для игры в хоккей со стандартными воротами. Также особое внимание уделяют поддержку летнего газона.Как отмечают в Блоке «Разом!», в последний раз поддержку этот стадион получал при губернаторстве Юлии Светличной. Сегодня команда политика вместе с общественниками продолжает поддерживать объект и местный спорт, однако власти, по словам представителей Блока, самоустранились от участия в развитии спортивной инфраструктуры.