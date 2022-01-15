В Харьковской области врачам скорой помощи пришлось транспортировать пациента на тележке, так как машина преодолеть бездорожье не могла.

Как стало известно изданию, накануне вечером медики получили вызов к пациенту в Харьковской области. Однако из-за бездорожья автомобиль скорой помощи не смог преодолеть последний километр дороги и рисковал застрять на гололеде.Врачам пришлось идти к пациенту больше километра. Мужчину осмотрели и установили первичный диагноз – закрытый перелом голеностопного сустава и растяжение связок. Госпитализировать больного врачам пришлось на хозяйственной тележке, которую дали соседи пациента. На ней врачи довезли мужчину до спецавтомобиля.