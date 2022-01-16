В украинском Минздраве сообщили, сколько людей заболело коронавирусом на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 612 случаев коронавирусной инфекции, 226 человек выздоровели, 9 - скончались.Так, по состоянию на 16 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 248828 случаев заболевания, 233852 человека выздоровели, 6477 - скончались.