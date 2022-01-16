До конца года остается 349 дней. О самых важных датах, которые отмечают 16 января, рассказал Вечерний Харьков.

16 января во всем мире отмечаются Всемирный день "The Beatles", Всемирный день снега, Международный день горячей и острой пищи, День ледовара и Всемирный день религии.В Украине - День памяти "киборгов" - героев, защищавших Донецкий аэропорт 242 дня.В США в этот день празднуют День памяти "Сухого закона", День книгоиздателей, День ничего, День хорошего подростка, День свободы вероисповедания и День психиатрического техника, на Филиппинах - Фестиваль Синулог, в Конго - День героев, в Бенине - День мученика, а в Сальвадоре - День Чапультепекских мирных соглашений.Православная церковь 16 января почитает мученика Гордия Каппадокийского. В народе этот день также называют "Гордий", "Гордей", "День Малахии Доильницы" и "Малахий".16 января именины у Малахии, Ирины и Василия.