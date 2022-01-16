В регионе растет заболеваемость и госпитализация больных с COVID-19.

Как стало известно изданиюиз оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 16 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. Однако в ближайшее время ситуация может измениться в худшую сторону, так как в регионе увеличивается число заболевших и уровень госпитализации пациентов.В частности, по состоянию на 16 января, в Харьковской области более чем в два раза превышен уровень заболеваемости – 203 случая на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 22,9%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 612 случаев коронавирусной инфекции, 226 человек выздоровели, 9 - скончались.