Стало известно, где в Харькове отключили холодную воду 16 января.

Холодногорский район: ул. Озерянская (ч/с), пер. Лаврентьевский (ч/с), ул. Ильинская, 27/29, ул. Полтавский шлях, 114, пер. Лаврентьевский, 11, ул. Игоря Муратова, 28 (п. №1, спаренный стояк), ул. Полтавский шлях, 188-в (п. №3, стояк) до 20:00 16.01.22 г.

Индустриальный район: пр. Индустриальный, 36 (п. №3, стояк) до 17:00 16.01.22 г.

Немышлянский район: ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 16.01.22 г.

Новобаварский район: ул. Власенко, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 16.01.22 г.

Основянский район: ул. Южно-Проектная, 32/304 (п. №1, стояк) до 20:00 16.01.22 г.

Слободской район: ул. Ньютона, 139 (п. №16, стояк) до 17:00 16.01.22 г., ул. Танкопия, 12-а (п. №1) до 20:00 16.01.22 г.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 20, 24, ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.22 г.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: