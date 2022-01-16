В Харькове очередной водитель не пропустил скорую помощь, которая госпитализировала больного.

Как стало известно изданию, на Московском проспекте водитель автомобиля Lexus проигнорировал скорую помощь и не уступил дорогу медикам, которые везли пациента с травмой головы. Соответствующее видео с регистратора спецавтомобиля было опубликовано медиками в социальных сетях.«Бригада ЭМД осуществляет экстренную госпитализацию больного с травмой головы, двигаясь с включенными звуковыми и световыми сигналами. Что помешало водителю черного Lexus отдать предпочтение в движении специализированному авто – неясно», - сообщается в подписи к видео.Напомним, что ранее из-за бездорожья в Харьковской области медики «скорой» больше километра тянули пациента на хозяйственной тележке.