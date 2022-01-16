В Харькове на улице Осипенко произошел пожар в частно доме.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 15 января в 22:03 на номер 101 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов по улице Осипенко произошел пожар.На место происшествия сразу же направились два отделения спасателей на автоцистернах, на момент прибытия которых огонь не успел распространиться и площадь пожара составляла 1 кв.м. Через 12 минут после вызова пожарные локализировали возгорание, а еще через 4 минуты - полностью его потушили.Также пожарные рассказали, что из горящего дома им удалось спасти мужчину 1980 года рождения. Его с отравлением угарным газом и ожогами второй степени доставили в больницу скорой и неотложной помощи.Причиной возникновения пожара в ГСЧС называют попадание малокалорийного источника зажигания.