На Окружной дороге группа подростков сломали дорожный знак.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикаций в городских телеграм каналах, накануне вечером группа подростков на Окружной дороге сломала дорожный знак "4.2.3", указывающий на объезд препятствия справа или слева. Видео вандализма они опубликовали на своей странице в сети Instagram.
Сообщается, что случилось это на участке трассы в районе Песочина.
Напомним, что ранее в Харькове подростки повалили фигуры школьников, установленных около пешеходных переходов.