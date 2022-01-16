В Купянском районе загорелась хозяйственная постройка с дровами.Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 15 января в 11:49 на линию 101 поступило сообщение о том, что на территории частного дома в селе Петропавловка произошел пожар.
На место вызова сразу же выехало отделение пожарно-спасательной части, по прибытию которого огонь успел охватить навес с дровами и частично хозяйственную пристройку, а площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.
Локализировать огонь удалось в 12:04, а в 12:20 пожар был полностью потушен. Его причина устанавливается.
Напомним, что ранее харьковские пожарные спасли мужчину из горящего дома на Новых домах.