Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей и событий, которые произошли в Харькове и области за неделю.



В частном доме на Харьковщине из-за самодельного газового котла погибли три человека

На Харьковщине будут судить «черного лесоруба», который скрывался от следствия

В Харьковской области ночной ураган снес деревья, кровлю дома и порвал флаг

Из-за бездорожья в Харьковской области медики «скорой» больше километра тянули пациента на хозяйственной тележке

Харьковская область может попасть в «оранжевую» зону карантина

Блок Светличной вместе с общественниками организовал турнир по хоккею с мячом

ПЦР-тест с отрицательным результатом женщина продала за 500 гривен.Полиция открыла расследование гибели людей под Харьковом.Пожар произошел на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в одноэтажном хозяйственном здании.Мужчина превысил суточную норму вылова на 5 килограммов.По версии следствия, харьковчанин убил свою соседку, спрятал тело на балконе, а спустя неделю выбросил его в местный пруд.31 января 2022 вступает в силу приказ МОЗ с расширенным перечнем профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию против COVID-19.Авария произошла утром 12 января на Окружной дороге возле поселка Пятихатки.На счету злоумышленников около полусотни совершенных преступлений, также следователи доказали два эпизода убийства потерпевших.Харьковским медикам пришлось реанимировать ребенка гражданки Нигерии, которая решила рожать дома.Судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская, которая должна была рассматривать дело 16-летнего Николая Харьковского, ставшего участником смертельного ДТП на проспекте Гагарина, заявила самоотвод.Ребенок съел магниты, которые соединились между собой в кишечнике, поставив под угрозу жизнь младенца.Во время совместного распития алкоголя житель Харьковской области избил женщину кочергой и лег спать. Утром он обнаружил ее без признаков жизни и обратился в полицию.В Харьковской области «черному лесорубу» грозит тюремный срок за незаконную вырубку деревьев по предварительному сговору.Для ликвидаций последствий непогоды в Харькове пришлось привлекать спасателей.В Харьковской области врачам скорой помощи пришлось транспортировать пациента на тележке, так как машина преодолеть бездорожье не могла.В регионе растет заболеваемость и госпитализация больных с COVID-19.В громаде города Южное прошел первый этап Чемпионата Украины по хоккею с мячом, который организован при поддержке Блока Светличной «Разом!» и ОО «Результат».