Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей и событий, которые произошли в Харькове и области за неделю.В Харькове будут судить владелицу туристического агентства, которая продавала фейковые ПЦР-тесты
ПЦР-тест с отрицательным результатом женщина продала за 500 гривен.
В частном доме на Харьковщине из-за самодельного газового котла погибли три человека
Полиция открыла расследование гибели людей под Харьковом.
На территории Благовещенского собора произошел пожар
Пожар произошел на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в одноэтажном хозяйственном здании.
В Харьковской области оштрафовали рыбака, который ловил окуней
Мужчина превысил суточную норму вылова на 5 килограммов.
Убил и спрятал тело на балконе: в Харькове суд взял под стражу подозреваемого в убийстве женщины
По версии следствия, харьковчанин убил свою соседку, спрятал тело на балконе, а спустя неделю выбросил его в местный пруд.
Харьковские чиновники, коммунальщики и медики должны вакцинироваться до 31 января или будут отстранены от работы
31 января 2022 вступает в силу приказ МОЗ с расширенным перечнем профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию против COVID-19.
ДТП на окружной в Харькове: погибло трое людей, травмированы дети
Авария произошла утром 12 января на Окружной дороге возле поселка Пятихатки.
В Харькове будут судить "черных риэлторов", которые украли имущества на 8 миллионов
На счету злоумышленников около полусотни совершенных преступлений, также следователи доказали два эпизода убийства потерпевших.
В Харькове из-за домашних родов едва не умер ребенок
Харьковским медикам пришлось реанимировать ребенка гражданки Нигерии, которая решила рожать дома.
В Харькове судья, которая должна была рассматривать дело о резонансном ДТП, взяла самоотвод
Судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская, которая должна была рассматривать дело 16-летнего Николая Харьковского, ставшего участником смертельного ДТП на проспекте Гагарина, заявила самоотвод.
Харьковским медикам пришлось оперировать младенца, который съел магниты
Ребенок съел магниты, которые соединились между собой в кишечнике, поставив под угрозу жизнь младенца.
Под Харьковом мужчина до смерти забил кочергой свою сожительницу
Во время совместного распития алкоголя житель Харьковской области избил женщину кочергой и лег спать. Утром он обнаружил ее без признаков жизни и обратился в полицию.
На Харьковщине будут судить «черного лесоруба», который скрывался от следствия
В Харьковской области «черному лесорубу» грозит тюремный срок за незаконную вырубку деревьев по предварительному сговору.
В Харьковской области ночной ураган снес деревья, кровлю дома и порвал флаг
Для ликвидаций последствий непогоды в Харькове пришлось привлекать спасателей.
Из-за бездорожья в Харьковской области медики «скорой» больше километра тянули пациента на хозяйственной тележке
В Харьковской области врачам скорой помощи пришлось транспортировать пациента на тележке, так как машина преодолеть бездорожье не могла.
Харьковская область может попасть в «оранжевую» зону карантина
В регионе растет заболеваемость и госпитализация больных с COVID-19.
Блок Светличной вместе с общественниками организовал турнир по хоккею с мячом
В громаде города Южное прошел первый этап Чемпионата Украины по хоккею с мячом, который организован при поддержке Блока Светличной «Разом!» и ОО «Результат».