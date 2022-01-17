В 1805 году в Харькове был открыт первый в Восточной Украине университет.

17 января во всем мире отмечают День детских изобретений, День нарушения обещаний, Международный день наставничества и День канатной дороги.В США сегодня празднуют День Мартина Лютера Кинга, День Роберта Эдварда Ли и День Бенджамина Франклина, День прав человека в штате Айдахо, День клиентского сервиса, День учителя начальной школы, Судный день, День бутлегеров, День горячего рома с маслом, в Италии - День святого Антонио, в Греции - Патрский карнавал, в Испании - День острова Менорка, в Таиланде - День молочных продуктов, в Конго - День памяти Патриса Лумумба, в Шри-Ланке - Праздник полнолуния Дурутху, на Бермудских островах - Бермудский фестиваль исполнительских видов искусства.Православная церковь 17 января почитает мучеников Зосимы и Феокоста. Зосима в народе считается покровителем пчеловодов.17 января именины у Афанасия, Фаддея, Дениса, Филиппа, Александра, Прохора, Николая, Тимофея, Павла и Карла.