В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 647 случаев коронавирусной инфекции, 120 человек выздоровели, 8 - скончались.Так, по состоянию на 17 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 249475 случаев заболевания, 233972 человека выздоровели, 6485 - скончались.