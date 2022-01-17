Харьковская область оказалась на грани попадания в "оранжевую" зону карантина.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 17 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. Однако в ближайшее время ситуация может измениться в худшую сторону, так как в регионе увеличивается число заболевших и уровень госпитализации пациентов.
В частности, по состоянию на 16 января, в Харьковской области более чем в два раза превышен уровень заболеваемости – 225 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 24,1%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 647 случаев коронавирусной инфекции, 120 человек выздоровели, 8 - скончались.