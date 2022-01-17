Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. Ташкентская, 6 (п. №1) до 18:00 17.01.22 г.; ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №1, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк) до 20:00 17.01.22 г.пр. Индустриальный (Фрунзе), 36 (п. №3, стояк) до 17:00 17.01.22 г.ул. Короленко, 20, ул. Валентиновская (Блюхера), 11, 13, 13-в (п. №4, стояк), б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 17.01.22 г.ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (стояк) до 17:00 17.01.22 г.ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 17.01.22 г.ул. Власенко, 16 (стояк) до 20:00 17.01.22 г.ул. Ньютона, 139 (п. №16, стояк) до 17:00 17.01.22 г.; ул. Танкопия, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.01.22 г.ул. Ляпунова, 9 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №2, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 17.01.22 г.