Нарушителями оказались юноши 16 и 18 лет.16 января в соцсетях появилось видео, на котором видно, как парень сорвал дорожный знак со столба на окружной дороге в Харькове вблизи Песочинской ОТГ. В тот же день правоохранители установили личности правонарушителя и его местонахождение. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.
Нарушителем оказался 16-летний житель поселка Пересечного. 16 января около 2 часов ночи несовершеннолетний вместе со своим 18-летним товарищем, жителем Песочина, шли из Харькова по дороге. 16-летний парень сорвал дорожный знак со столба, его друг снял это на мобильный телефон и выложил в соцсети. Оба парня были нетрезвые.
Полицейские опросили несовершеннолетнего по месту жительства, в присутствии матери и составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В отношении 18-летнего парня составлен админпротокол по ст. 178 КУоАП.
В присутствии полицейских нарушители установили знак на место.