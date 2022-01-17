Обнаружили тела погибших их родственники, зашедшие в дом только на третий день.

16 января в 10:00 в Службу спасения от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о гибели двух человек, задохнувшихся угарным газом от возгорания дивана. Инцидент произошел в Купянском районе в селе Владимировка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.Обнаружили тела погибших их родственники, которые зашли в дом только на третий день, после последнего разговора по телефону. Поэтому вероятная дата гибели - 13 января.На место спасатели не выезжали, потому что на момент обнаружения пожар самоликвидировался. Горение происходило на диване, в жилой комнате. Площадь составила около 1 квадратного метра. Возле очага горения лежали тела двух погибших - женщины 1951 года рождения и его 50-летнего сына.Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.