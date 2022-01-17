В 40% из тридцати образцов больных на COVID, направленных на исследования в Киев, обнаружили штамм "Омикрон".

В Харьковской области подтвердили циркуляцию штамма "Омикрон". Об этом 17 января сообщил директор Департамента здравоохранения Максим Хаустов, передает Суспільне "14 января было направлено 30 проб в Киев, и мы уже имеем результаты. Сейчас примерно 40% - это уже штамм "Омикрон". Поэтому заболеваемость начинает расти. Обязательно, первое - это вакцинация, второе - соблюдение масочного режима, особенно в заведениях, где скапливается много людей", - сказал Хаустов.Напомним, за сутки в Харьковской области больше 600 случаев COVID-19.