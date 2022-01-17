11-летнюю девочку временно направили в Харьковскую областную детскую больницу.

К полицейскому офицеру громады обратились учителя Роганской гимназии, которые рассказли, что 11-летняя ученица оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. Оказалось, что мать больше недели не пускает ребенка домой. Об этом сообщили на странице в Facebook "Полицейские офицеры громад Харьковской области".Правоохранители вместе с социальными работниками и отделом по делам детей поехали по месту жительства девочки. Женщина отказалась общаться с полицейскими, свой поступок никак не объяснила.Решается вопрос о лишении матери родительских прав.