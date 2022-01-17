Неизвестный в балаклаве угрожая оружием забрал деньги из кассы, выстрелил в воздух и скрылся.

Инцидент произошел 16 января в 19:40 на автозаправочной станции в селе Куриловка Купянского района. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 7 до 12 лишений свободы с конфискацией имущества.Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, принимаются меры по установке и задержанию злоумышленника.