Жизнь не мила, работа ненавистна – многих харьковчан накрыла постпраздничная депрессия.

Первые рабочие дни после затяжных выходных – большой стресс для организма. Почему мы попадаем в плен постновогоднего синдрома и как добиться исполнения новогодних желаний, читателям «Вечернего Харькова» рассказал кандидат психологических наук, декан гуманитарно-правового факультета НАУ им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» Максим Жидко.– Это следствие того, что в результате длительных праздников мозг разрушает одни привычки и формирует другие. Если я встаю на работу в полседьмого утра, а в праздники – в в семь, то для меня проснуться вовремя с наступлением будней не представляет особого труда. А если мои дети обычно встают в семь утра, а в праздники – в полдень, то, конечно, снова переключаться на ранний подъем им достаточно сложно. Это первое.Второе, вы же понимаете, что получать удовольствие – это тратить мало энергии, а работать – это тратить много энергии. А мы по своей природе склонны экономить энергию, поэтому все,что требует больших энергозатрат, не вызывает восторга, если только не связано с долгожданной разрядкой накопившегося напряжения (что происходит, например, во время карнавалов, формируя особую карнавальную культуру).И третье. После праздников люди идут с радостным настроением на любимую работу – туда, где они самореализуются и при этом получают хорошие деньги, либо, может быть, не сильно самореализуются, но понимают, за какие «коврижки» они работают. У нас, к сожалению, с самореализацией и зарплатами – если говорить не об айтишниках, а о других секторах экономики, – не так все хорошо. Соответственно, идя на работу, человек думает: «Опять впрягаться в ярмо, тянуть эту лямку».То есть постпраздничный синдром у большинства людей – разрушение сформировавшейся привычки ничего не делать и осознание, что снова нужно погружаться в бытовуху, которая не радует ничем – ни зарплатой, ни возможностью творить.– Да, привычка быстро восстановится – ведь не так много времени прошло. С привычкой проще. А вот если жизнь сера, уныла и бессмысленна, тут человеку надо иметь определенный ресурс, чтобы менять жизнь.– Я скажу так: мы не понимаем своего счастья. Я довольно много путешествую. Даже в сравнении с развитыми европейскими странами мы имеем достаточно много и не ценим этого. Подвергаясь постоянным информационным манипуляциям мы привыкаем жить в сравнениях с лучшим (зачастую идеализированным). А постоянное сравнение, жизнь не «здесь и сейчас», а «там и тогда» - надежный путь к несчастью. Я не хочу сказать, что мы живем классно. Но иногда комплекс «меньшовартості» появляется у нас и в отношении уровня жизни. Мы забываем, что у нас есть множество вещей, которые не хуже, чем в Европе.– Надо не просто ставить цели, а делать это психологически грамотно. А во-вторых, следует предпринимать регулярные, ежедневные, конкретные шаги к их достижению.Обычно главная проблема заключается в том, что сформулировать цель люди хоть как-то могут, но конкретных шагов по направлению к ней не предпринимают. Это представляется им задачей сродни той, которую, по слухам, сооснователь компании Apple Стив Джобс загадывал соискателям на собеседовании. Он спрашивал: «Как вы собираетесь съесть слона?». По легенде правильным ответом было: «По частям». Когда человек аргументировал, почему именно эту часть первой, а другую – последней, и как он будет с той частью работать – Стив Джобс видел, насколько это реалистичный человек. Так вот, многим кажется, что главное – поставить цель. Но большая цель напоминает слона, и когда люди сталкиваются с ней, получается ситуация, как анекдоте, когда два муравья смотрят на слона и один другому говорит: «Не волнуйся. Главное – завалить, а потом мы его уже затопчем». Таким образом, люди пасуют перед чем-том масштабным, и в результате ничего не происходит.– Первое правило – ставить конкретные цели. На новогодних застольях я чаще всего слышу, что люди ставят очень размытые цели. А мозг очень конкретен – он просто не воспринимает такую постановку задачи.Например, «Я хочу быть богатым» – это ни о чем, мозг сразу отбрасывает такую информацию как не особо важную. А вот если вы скажете: «Хочу зарабатывать 300 тысяч гривен в год», для мозга это конкретика. С этим уже можно работать: расписать, сколько это будет помесячно, изучать вакансии, на которых предлагается подходящая сумма, смотреть, какая квалификация требуется, какие знания стоит подтянуть...Кроме того, любое богатство предполагает определенные усилия. Проведем параллель с похудением. Чтобы иметь правильный индекс массы тела, необходимо правильное питание и больше физической активности. Худыми и стройными хотят быть все, а вот желающих ходить в спортивный зал, ограничивать себя в сладком и мучном гораздо меньше. Так и с богатством. Когда люди начинают взвешивать, стоит ли овчинка выделки, многие говорят: «Да ну его, это богатство. Будем лучше смотреть дома сериалы про богатых людей».Такая же ситуация и с установкой «Хочу быть успешным». Это здорово – быть успешным, но когда человеку задаешь вопрос: «Что в тебе есть такого, что отличает тебя от других» (потому что успех – это всегда использование своего уникального ресурса), человек может ответить: «Ну я же не хуже других». Однако «не хуже» – это средний уровень. А если ты хочешь быть успешным, то должен быть в чем-то другим – не лучшим, а именно другим – по сравнению с остальными людьми.Второе правило – оценить собственные ресурсы. Допустим, если я загадаю полететь в наступившем году в космос, то здесь дело даже не в том, что Украина не осуществляет космические полеты, а в том, что у меня нет достаточной физической подготовки, навыков. А посему это сказочное пожелание халявы: «Пусть случится нечто такое, чтобы я полетел в космос». Но если я понимаю, что у меня есть ресурс, поскольку я не первый год занимаюсь по программе физической подготовки, то я знаю, что смогу победить, например, в заплыве через Босфор или в IronMan (сложных соревнованиях по триатлону). И это реальное желание, подкрепленное ресурсом, который я нарабатывал в предыдущие годы, а не просто надежда на чудо.Третье правило – желание нужно формулировать экологично. В том смысле, что мы должны понимать, как его осуществление изменит нашу жизнь и жизнь людей, с которыми мы связаны. Допустим, если я хочу финансового или карьерного успеха, то это предполагает, что я буду больше уделять времени работе и меньше – своей семье, своему хобби и так далее. То есть нужно оценить все имеющиеся риски для тех вещей, которые являются для нас ценными в этой жизни. И только потом можно загадывать. Ведь недаром говорят: бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Вот это как раз о тех желаниях, которые не обладают качеством экологичности.Четвертое правило – поэтапность. Психологически грамотный человек загадывает желание, как будто нанизывает бусинки на нитку. Каждое желание, с одной стороны, является развитием предыдущего, а с другой – создает почву для следующих желаний. Например, в определенном возрасте и женщины, и мужчины думают: «Вот если бы у меня была семья или человек, с которым хорошо жить вместе». Появляется такой человек и на следующий год можно загадывать: «Было бы здорово, чтобы у нас появился ребенок». Рождается ребенок – «Было бы замечательно, чтобы он пошел в хорошую школу, чтобы был здоров...». А когда человек загадывает что-то хаотично, то и жизнь его проходит хаотично.– Дело в том, что человеческому мозгу всегда важно иметь некую точку отсчета, будь то 1 января или какой-то другой день. Важно, чтобы мозг понимал, почему именно тот или иной день. И здесь важно не то, какой день вы избрали, а то, насколько вы подготовлены, чтобы в конкретный день начать действовать.