19 января в храмах пройдут богослужения, а на источниках освятят воду.

Освящение воды 19 января будет проходить на нескольких источниках города:с 09:00 до 14:00 - источник в Саржином Яру (Шатиловка),с 10:00 до 15:00 - источник на ул. Клочковской (Алексеевка),с 12:00 до 14:00 - источник на ул. Минераловодской (Тюринка),с 11:00 до 13:00 - источник на ул. Тимуровцев,с 10:00 до 15:00 - источник на ул. Родниковой (ул. Бучмы),с 10:00 до 13:00 - источник на ул. Метростроителей,с 10:00 до 14:00 - источник на реке пос. Большая Даниловка,с 12:00 до 14:00 г. Харьков, источник в микрорайоне Вишневом, пос. Жуковского.Богослужения в храмах Харьковской епархии будут проходить так:- 18 января, в день Навечерия Богоявления, в 8:00 начнется Божественная литургия, по окончанию которой пройдет освящение воды. В 16:00 начнется вечернее богослужение;- 19 января, на Крещение Господне, в 8:00 также состоится Божественная литургия, после которой пройдет освящение воды. В этот день воду будут освящать до вечера, пока будут желающие.