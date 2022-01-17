19 января в храмах пройдут богослужения, а на источниках освятят воду.Освящение воды 19 января будет проходить на нескольких источниках города:
с 09:00 до 14:00 - источник в Саржином Яру (Шатиловка),
с 10:00 до 15:00 - источник на ул. Клочковской (Алексеевка),
с 12:00 до 14:00 - источник на ул. Минераловодской (Тюринка),
с 11:00 до 13:00 - источник на ул. Тимуровцев,
с 10:00 до 15:00 - источник на ул. Родниковой (ул. Бучмы),
с 10:00 до 13:00 - источник на ул. Метростроителей,
с 10:00 до 14:00 - источник на реке пос. Большая Даниловка,
с 12:00 до 14:00 г. Харьков, источник в микрорайоне Вишневом, пос. Жуковского.
Богослужения в храмах Харьковской епархии будут проходить так:
- 18 января, в день Навечерия Богоявления, в 8:00 начнется Божественная литургия, по окончанию которой пройдет освящение воды. В 16:00 начнется вечернее богослужение;
- 19 января, на Крещение Господне, в 8:00 также состоится Божественная литургия, после которой пройдет освящение воды. В этот день воду будут освящать до вечера, пока будут желающие.