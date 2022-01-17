В момент родов пуповина трижды обвилась вокруг шеи ребенка.

Бригада скорой помощи в составе фельдшера Леонида Сытника, медбрата Андрея Акимова и водителя Валерия Волтуна приняла сложные роды на дому в семье харьковчан. Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.Мальчик родился здоровым, вес 3030, рост 54 см. При рождении у ребенка наблюдалось трехкратное обвитие пуповиной вокруг шеи. Медики спасли жизнь мальчику, после осмотра и медицинской помощи роженицу вместе с новорожденным отвезли в лечебное учреждение.