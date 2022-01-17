В Киев в понедельник, 17 января, прибыла делегация Конгресса США чтобы подтвердить двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Делегация планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским и министром обороны Алексеем Резниковым.Сенаторы также встретятся с министром энергетики Германом Галущенко и другими представителями энергетического сектора для обсуждения энергетической безопасности Украины.После встречи с президентом Украины сенаторы проведут брифинг для СМИ.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который в Киеве встретился с делегацией, отметил, что ее визит в Украину способствует сдерживанию дальнейшей российской агрессии."Рад приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с сенатором Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Уикером. Этот своевременный визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, содействует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ", – написал Кулеба в Twitter.