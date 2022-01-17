В Харькове – 401 новый случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 17 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 467 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 249 475 случаев заболевания COVID-19, 9 018 человек находятся под медицинским наблюдением, 233 972 пациента выздоровели, 6 485 - умерли.По состоянию на 17 января, в области за сутки привито 5 384 человека. Всего с начала вакцинации сделана 2 096 951 прививка: первой дозой привито 1 096 913 человек, две дозы получили 994 693 человека, сделали дополнительные прививки 695 человек, бустерную дозу получили 4 650 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 января в Украине зафиксировано 5 072 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 759 530 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 98 361 человек умер, 3 556 162 - выздоровели.