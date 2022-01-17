Граждане, набравшие лишние килограммы за праздничным столом, садятся на диету. Многие стараются отказываться от хлеба, поскольку существует устойчивое мнение, что от от него толстеют. В действительности такое утверждение не совсем соответствует истине. Полный отказ от хлеба может разбалансировать наше питание. Какой хлеб на самом деле полезен и как его выбрать?

Правильный сорт хлеба даже поможет сбросить вес. Прежде всего обращайте внимание на состав, а именно: из какой муки он выпечен, сколько в нем клетчатки, соли, сахара, окислителей, разрыхлителей, усилителей вкуса. Сорт муки зависит от содержания в ней природных оболочек зерна и отрубей. Самая полезная производится из цельного зерна. Она содержит все шесть природных оболочек зерна, невероятно богата клетчаткой (более 25%), витаминами группы В, витамином Е, минералами, железом, цинком и селеном.Цельнозерновой хлеб (230 ккал) — серо-коричневый, его структура не воздушная, по весу он тяжелее, чем другие виды. Из пшеничной муки высшего сорта обычно выпекают батоны, высококалорийные и сладкие изделия, которые не только затрудняют пищеварение, но и резко повышают уровень сахара в крови и стимулируют аппетит. Часто в них добавляют специальные отбеливатели и синтетические витамины, которые способны вызывать аллергию и отравления. Например, добавка Е223 ухудшает течение бронхиальной астмы, заболеваний желудочно-кишечного тракта.Какой же хлеб считается самым полезным?можно назвать ржаной. Он низкокалорийный (165 ккал) и содержит в три раза больше клетчатки, чем пшеничный. Лучше усваивается организмом и благотворно влияет на процесс ускорения обмена веществ и усвоения ценных микроэлементов. Ржаная мука содержит особую аминокислоту – лизин, которую мы можем получить только из пищи. Лизин важен для строения и регенерации клеток кожи, мышц, эластичности кровеносных сосудов и производства коллагена.выпекается из смеси муки с различными зернами и семенами – от семечек подсолнечника до кондитерского мака — и, как правило, без добавления белой пшеничной муки высшего сорта. Его хорошо есть на завтрак или в первый перекус.имеет приятный специфический вкус и запах. Овсянка, превращаясь в муку, совершенно не теряет своих полезных для здоровья и фигуры качеств: очищает сосуды, выводит лишнюю воду и тем самым снимает отеки, регулирует уровень холестерина в крови и улучшает пищеварение. Медь, содержащаяся в хлебе, насыщает ткани организма кислородом и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.заслуживает особого внимания. Отруби – это наружная оболочка зерна, богатая витаминами группы В, всеми микроэлементами, присутствующими в хлебе. Отруби уменьшают калорийность хлеба, так как не усваиваются, при этом помогают отрегулировать пищеварение, очищая организм от шлаков, снижают уровень сахара и холестерина в крови, выводят лишнюю воду и ускоряют обмен веществ. Содержание клетчатки в хлебе должно быть не менее 20 %.