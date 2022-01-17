В деле 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на проспекте Гагарина, после самоотвода Татьяны Янцовской назначили новую судью – Юлию Сиренко. Однако она заболела.

Об этом сообщили в Червонозаводском районном суде Харькова.В связи с тем, что Юлия Сиренко находится на больничном, судью в этом производстве сменили. Дело Николая Харьковского будет рассматривать судья Ирина Благая.Рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения Николаю Харьковскому назначено на 19 января. Прокуратура настаивает на том, чтобы подозреваемому была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.Напомним, авария произошла 26 октября около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infiniti на высокой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. В момент аварии подросток был трезв, что подтверждается анализами. На месте ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti - двое парней 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.После ДТП подросток на Infiniti уверял, что его "отмажут" от последствий смертельного ДТП. Отец мальчика заявил, что в отношении его сына устроили "спланированную акцию".Адвокат мальчика на заседании суда заявила, что при ДТП тот ударился головой и не помнит, находился ли за рулем. Также во время заседания суда стало известно, что это сам Николай Харьковский после ДТП заявил в полицию об угоне Infiniti. Позже подросток признался, что это он был за рулем Infiniti во время аварии.В конце декабря 2021 года следствие по делу о ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина было закончено. Обвинительный акт в отношении 16-летнего подозреваемого Николая Харьковского, который находился за рулем Infiniti, был направлен в суд. Подростку инкриминируют ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.383 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло за собой смерть потерпевшего, и заведомо ложное сообщения о совершении преступления. Харьковскому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.