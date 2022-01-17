В Харькове, как и по всей Украине, подорожали тепличные овощи – огурцы и помидоры.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка, проведенного экспертами EastFruit, пишет agronews.ua.По мнению экспертов, рост цен на тепличные огурцы и помидоры связан с нестабильными поставками импортных овощей в Украину.Так, тепличные огурцы подорожали до 65 гривен, а помидоры – до 42 гривен.В харьковских супермаркетах, к примеру, в "Классе", огурцы стоят от 65,9 до 109 грн./кг, в "Росте" – по 105,9 грн./кг, в "АТБ" – по 85,9 грн./кг, в "Метро" – по 80 грн./кг, в Ашане – по 65,9 грн./кг, а в "Сильпо" – за 74,5 грн./кг.