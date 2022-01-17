В Харьковской области сотрудники полиции задокументировали факт незаконной вырубки леса.По информации областного главка, 16 января в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в селе Лиман неизвестный на автомобиле «ГАЗ-66» перевозит древесину.
На место происшествия ехала следственно-оперативная группа, которая обследовала территорию местного лесничества и обнаружила незаконную вырубку 11 деревьев дуба и ясеня, а также 5 упавших деревьев этих же пород. Согласно оценке экспертов, сумма ущерба составила 24 878 гривен.
Полицейские изъяли у «черного лесоруба» бензопилу и транспортное средство с деревом.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что как сообщал ранее Вечерний Харьков, на Харьковщине будут судить «черного лесоруба», который скрывался от следствия.