По информации городского совета, в харьковском метро может временно не работать система оплаты за проезд с помощью смартфона.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, 18 января в метрополитене Харькова возможны временные сбои в работе функции оплаты проезда с помощью мобильных устройств с функцией NFC.Соответствующая информация поступила официальным письмом от инвестора по внедрению автоматизированной системы по оплате проезда «Электронный билет» в городском электротранспорте ООО «ФК «Платежный центр».По информации властей, безналичная оплата за проезд с помощью банковской карты будет работать в штатном режиме.По всем вопросам в связи с работой терминалов просят обращаться на телефон горячей линии: 0-800-505-685.