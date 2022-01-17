Харьковские полицейские за час разыскали пропавшего подростка.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной публикации полиции, 16 января в дежурную часть поступило сообщение от 67-летнего мужчины о том, что его 12-летний внук ехал к нему на электричке и пропал. По словам пенсионера, он ждал подростка на станции, однако внук так и не появился, а средств связи у ребенка не было.
На поиски пропавшего был ориентирован весь личный состав отдела полиции. В течение часа полицейские установили местонахождение мальчика. Как выяснилось, он вышел не на своей остановке и заблудился.
С несовершеннолетним и дедушкой полицейские провели профилактическую беседу.