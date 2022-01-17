В селе Куриловка Харьковской области неизвестный в балаклаве угрожая оружием забрал деньги из кассы АЗС, выстрелил в воздух и скрылся.

Как ранее сообщал Вечерний Харьков , инцидент произошел 16 января в 19:40 на автозаправочной станции в селе Куриловка Купянского района. На данный момент правоохранители расследуют нападение на АЗС и ищут свидетелей преступления.Приметы злоумышленника: худощавого телосложения, был одет в одежду черного цвета. При себе у него был белый полиэтиленовый пакет.В полиции уже обратились к водителям, чьи видеорегистраторы могли зафиксировать кадры приближения или бегства злоумышленника с места совершения разбойного нападения, совершенного 16 января в период с 19:00 до 19:40 по адресу: Купянский район, село Куриловка, улица Беляева, дом №40 на АЗС «Лига».Всех возможных свидетелей просят связаться с правоохранителями по телефону: 050-910-52-00 (заместитель начальника отдела криминальной полиции Купянского районного отдела полиции капитан полиции Виталий Борисенко).