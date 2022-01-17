В Минздраве сообщили, сколько жителей Украины вакцинировалось и когда можно делать третью «бустерную» дозу вакцины.

По состоянию на 16 января 2022 года почти 100 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.Также в ведомстве рассказали, что имеющиеся результаты научных исследований свидетельствуют о том, что бустерная доза усиливает защиту вакцин против COVID-19, которая угасает с течением времени. Она приближает их эффективность до 90%, в том числе против штамма “Омикрон”.Именно поэтому Министерство здравоохранения Украины в начале января рекомендовало всем совершеннолетним гражданам, получившим две дозы антиковидной вакцины. Прививаться бустерной дозой медики советуют через 6-9 месяцев после второй дозы.Всего в Украине было осуществлено более 29,3 миллиона прививок. Как минимум одну дозу вакцины получили почти 15 миллионов человек, это более 48% взрослого населения страны. Полностью же вакцинировались двумя дозами около 46% взрослого населения – более 14,2 миллиона украинцев.Кроме того, 9,3 тысячи человек, у которых из-за проблем с иммунитетом могла не сформироваться необходимая защита после двух доз вакцины от COVID-19, получили дополнительную дозу.