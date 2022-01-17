Как сообщают жители харьковской высотки, из-за забитого стояка затопило один из самых известных домов Харькова.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикации в городском телеграм-канале "ВЕХА", из-за забившегося стояка в 24-этажном доме на улице Познанская затопило несколько квартир и фитнес-центр на первом этаже.По информации жителей, которые собственными силами вычерпывали поступающую воду, аварийную бригаду коммунальщиков пришлось ждать более 40 минут.В городском КП "Харьковводоканал" сообщили, что их сотрудники уже прибыли на место вызова и ликвидировали аварию.