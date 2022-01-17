Как сообщают жители харьковской высотки, из-за забитого стояка затопило один из самых известных домов Харькова.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикации в городском телеграм-канале "ВЕХА", из-за забившегося стояка в 24-этажном доме на улице Познанская затопило несколько квартир и фитнес-центр на первом этаже.
По информации жителей, которые собственными силами вычерпывали поступающую воду, аварийную бригаду коммунальщиков пришлось ждать более 40 минут.
В городском КП "Харьковводоканал" сообщили, что их сотрудники уже прибыли на место вызова и ликвидировали аварию.