Плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения проведут 19 января в Харьковской области.

Как сообщили на сайте Харьковской областной администрации, 19 января 14:25 на Харьковщине проведут проверку систем оповещения.«Прерывистое звучание электросирен означает – «Внимание всем!» Услышав звучание, необходимо включить телевидение UA:Харків или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. Дальше действовать соответственно полученной информации. Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела», - сообщили в ХОГА.