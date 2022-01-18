В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 678 случаев коронавирусной инфекции, 161 человек выздоровели, 8 - скончались.

Так, по состоянию на 18 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 250153 случая заболевания, 234133 человек выздоровели, 6493 - скончались.

Напомним, в МОЗ рассказали, сколько украинцев вакцинировались «бустерной» дозой вакцины от COVID-19.

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