В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 678 случаев коронавирусной инфекции, 161 человек выздоровели, 8 - скончались.
Так, по состоянию на 18 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 250153 случая заболевания, 234133 человек выздоровели, 6493 - скончались.
Напомним, в МОЗ рассказали, сколько украинцев вакцинировались «бустерной» дозой вакцины от COVID-19.