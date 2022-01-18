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18 января во всем мире отмечают День толкового словаря, День технического обслуживания и День избавления мира от причудливых диет.В США в этот день празднуют День Винни Пуха, День штата Мичиган, День печатной краски, День кофейного гурмана и День утки по-пекински, в Таиланде - День вооружённых сил, в Индии, Малайзии и на Маврикии - Праздник боли "Тайпусам", в Тунисе - День революции, в Перу - День основания Лимы.18 января православная церковь отмечает Крещенский сочельник – вечер перед праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение.18 января именины празднуют Аполлинария, Григорий, Татьяна и Евгения.