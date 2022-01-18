Заболеваемость COVID-19 на Харьковщине более чем в три раза превышает максимально допустимую.

Как стало известно изданиюиз оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 18 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. Однако в ближайшее время ситуация может измениться в худшую сторону, так как в регионе увеличивается число заболевших, коэффициент выявления случаев заболевания и уровень госпитализации пациентов.В частности, по состоянию на 18 января, в Харьковской области более чем в три раза превышен уровень заболеваемости – 245 случаев на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также на грани находится показатель обнаружения случаев болезни –19,1% при максимально допустимых 20%Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 25,5%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 678 случаев коронавирусной инфекции, 161 человек выздоровели, 8 - скончались.