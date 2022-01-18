Стало известно, где в Харькове отключили холодную воду 18 января.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №1, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк) до 20:00 18.01.22 г.ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (п. №4, стояк), б-р Мира, 1(п. №1, стояк), ул. Багалия, 5(стояк) до 20:00 18.01.22 г.пер. Никоневский (Котовского) (ч/с), ул. Бестужева (ч/с), пер. Подрывной (ч/с), пер. Люботинский (ч/с), пер. Гутянский (ч/с), ул. Соединенная (ч/с), въезд Бестужева (ч/с), ул. Перекопская (ч/с), ул. Автотракторная (ч/с), пер. Никоновский (ч/с), въезд Автотракторный (ч/с), ул. Никоновская (ч/с), пер. Автотракторный (ч/с), ул. Марьевская (Котовского) (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Тюринская (Якира) (ч/с), пер. Перекопский (ч/с), ул. Академика Павлова, 115-а,б,в до 20:00 18.01.22 г.ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, спаренный стояк), ул. Ощепкова, 14/2 (п. №4, стояк) до 17:00 18.01.22 г.ул. Селянская, 76 (п. №1, стояк) до 20:00 19.01.22 г.пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 18.01.22 г.ул. Сумская, 53 (стояк), пр. Науки (Ленина), 66-а (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 3-б (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4) до 20:00 18.01.22 г.