После того, как судья провел пять часов в совещательной комнате, он перенес суд о мере пресечения Порошенко на 19 января.

Печерский суд, в котором 17 января состоялось заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко по подозрению в государственной измене и содействии террористическим организациям, перенес заседание на 19 января.Председательствующий судья Алексей Соколов пробыл в совещательной комнате пять часов, после чего представитель суда сообщил, что выход судьи из совещательной комнаты и оглашение резолютивной части решения состоится 19 января в 14.00.