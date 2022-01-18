Девушка ушла из общежития в декабре и не вернулась.

Правоохранители Чугуевского района устанавливает местонахождение Ольги Полуниной 24.04. 2003 года рождения. Отмечаться, что девушка ушла из общежития 11 декабря и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в полиции Чугуевщины.Одежда: не известна.Приметы: возраст 18 лет, лицо овальное, нос прямой, волосы длинные.Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам:8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57