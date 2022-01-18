На момент прибытия спасателей на место пожара дом горел практически весь.

Пожар произошел 16 января около 15:00 в частном доме по улице Садовой, 2 в селе Копанки Изюмского района. К месту пожара направили отделение пожарно-спасательной части. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.На время прибытия спасателей площадь пожара составила 50 квадратных метров. Горел практически весь дом.Полностью потушили пожар в 20:29. В результате погибла женщина 1956 года рождения.Причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.Напомним, на Харьковщине из-за неосторожности при курении погибло двое людей.