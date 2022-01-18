Специалисты осмотрели объекты и прилегающие территории.

17 января в 18:07 на электронный адрес СБУ в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании сооружения по улице Раевской 14-А. Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

По указанному адресу выезжали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, представители экстренных служб. Объекты и близлежащие территории обследованы. Взрывные устройства не обнаружены.

Напомним, ранее в Харькове "минировали" все общеобразовательные школы.

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