Специалисты осмотрели объекты и прилегающие территории.17 января в 18:07 на электронный адрес СБУ в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании сооружения по улице Раевской 14-А. Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
По указанному адресу выезжали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, представители экстренных служб. Объекты и близлежащие территории обследованы. Взрывные устройства не обнаружены.
Напомним, ранее в Харькове "минировали" все общеобразовательные школы.