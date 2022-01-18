Во второй половине дня прогнозируют сильный снегопад.Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Харькове будет снежно. Всю вторую половину дня будет идти снег и усилится ближе к вечеру. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.
Правоохранители напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях водителям надо быть максимально внимательными и осторожными за рулем.
"Включите ближний свет фар и соблюдайте скоростной режим, откажитесь от рискованных маневров. При необходимости, вы всегда можете обратиться за помощью, позвонив на линию 102", - отметили в патрульной полиции.
Напомним, под Харьковом столкнулись рейсовые автобусы.